Banconote contraffatte lo studente falsario lascia il carcere per i domiciliari

Michael Morciano, il 25enne di Alessano coinvolto in un'inchiesta per contraffazione di banconote, ha ottenuto il trasferimento ai domiciliari. Arrestato il 7 aprile, Morciano era accusato di far parte di un'associazione dedita alla produzione e al commercio di valuta falsa. La nuova misura cautelare segna un cambio significativo nella sua situazione legale.

ALESSANO - Ha ottenuto i domiciliari Michael Morciano, il 25enne di Alessano, domiciliato a Salve, finito in carcere lo scorso 7 aprile nell'ambito dell'inchiesta che lo vede parte attiva di un'associazione dedita alla produzione e al commercio di banconote contraffatte.

