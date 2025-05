Banca Sella inaugura la nuova succursale di Desenzano del Garda

Banca Sella ha appena inaugurato la sua nuova succursale a Desenzano del Garda, in Viale Tommaso Dal Molin 2. Questo importante passo rientra in una strategia volta a potenziare lo sviluppo locale, offrendo servizi dedicati a famiglie e imprese nella comunità. La nuova sede rappresenta un impegno concreto verso il supporto economico del territorio.

È stata inaugurata nelle scorse ore a Desenzano del Garda, in Viale Tommaso Dal Molin 2, la nuova succursale di Banca Sella che si inserisce nell'ambito di un piano finalizzato a rafforzare lo sviluppo territoriale e fornire supporto a famiglie e imprese.

