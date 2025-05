Banca Patrimoni Sella & C inaugura la nuova sede in città

Banca Patrimoni Sella & C. ha inaugurato la sua prima sede a Udine, in piazza Belloni 14, segnando un importante traguardo nella gestione dei patrimoni per la clientela privata e istituzionale. Questa apertura rappresenta un passo significativo per il gruppo Sella, contribuendo a rafforzare la presenza nella regione Friuli Venezia Giulia e a offrire servizi personalizzati.

Banca Patrimoni Sella & C., la società del gruppo Sella specializzata nella gestione e amministrazione dei patrimoni della clientela privata e istituzionale, ha inaugurato a Udine, in piazza Belloni 14, la sua prima sede nella città e nella regione Friuli Venezia Giulia.

