Con i 400 punti delle semifinali raggiunte a Roma, Lorenzo Musetti si porta a quota 1800 nella race ATP e sale momentaneamente al 6° posto, guadagnando 6 posizioni rispetto alla graduatoria al termine del torneo di Madrid: nella peggiore delle ipotesi l’azzurro si ritroverà settimo al termine degli Internazionali d’Italia. Musetti scivolerebbe al settimo posto qualora perdesse in semifinale e, allo stesso tempo, Paul vincesse il torneo. Avanzando in finale, invece, Musetti andrebbe a quota 2050 e potrebbe salire al quinto posto, ma soltanto qualora Ruud perdesse ai quarti con Sinner e, allo stesso tempo, Paul non vincesse il torneo. Allo stesso tempo, però, il toscano potrebbe anche ritrovarsi settimo, qualora Ruud dovesse battere Sinner e, contemporaneamente, Paul dovesse vincere il torneo (sarebbe sesto se si verificasse una delle due ipotesi). 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Balzo pazzesco di Lorenzo Musetti nella classifica ATP Race! E se avanzasse ancora a Roma…