Balenando in Burrasca Festival | ospite Fortunato Mannino

Balzando tra le onde della cultura, il Balenando in Burrasca Festival è lieto di annunciare un nuovo imperdibile incontro. Presso la Sala Conferenze del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, avremo il privilegio di ospitare Fortunato Mannino, curatore della pubblicazione del... Un’opportunità unica per esplorare la ricchezza della letteratura contemporanea.

Reggio Calabria, Balenando in Burrasca al Museo Archeologico con Fortunato Mannino

Il 29 e 30 aprile al Castello Aragonese di Reggio Calabria tra Stretto e rivolte con Balenando in Burrasca Festival

Reggio, al Castello Aragonese due giorni di emozioni e scrittura con Balenando in Burrasca Festival

