Balconi Fioriti tira la volata agli eventi estivi tutto pronto per l' esordio nel centro di Santarcangelo

Balconi Fioriti dà il via agli eventi estivi a Santarcangelo, trasformando il centro in un'esplosione di colori e profumi. Sabato 17 e domenica 18 maggio, piazza Ganganelli e le vie circostanti si riempiranno di piante, fiori e iniziative dedicate al benessere, creando un'atmosfera incantevole per tutti i visitatori. Preparati a vivere un weekend straordinario!

