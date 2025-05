Baiano Premio Internazionale Anfiteatro d’Argento Cultura & Imprenditoria

Anche quest’anno, il "Premio Internazionale Anfiteatro d’Argento Cultura & Imprenditoria" celebra le eccellenze irpine e campane. Questo prestigioso riconoscimento premia coloro che si sono distinti in cultura, imprenditoria e impegno nel promuovere il territorio e iniziative solidali. La manifestazione, attesa con entusiasmo, mette in luce il valore delle nostre comunità e il loro potenziale.

Anche quest'anno torna il "Premio Internazionale Anfiteatro d'Argento Cultura & Imprenditoria", l'attesissimo riconoscimento rivolto alle eccellenze irpine e campane che si sono contraddistinte per cultura, imprenditoria, promozione del territorio e iniziative di solidarietà.

Campi Flegrei, al brand “Baiano” assegnato il premio: Nu quart’e luna

Secondo napolivillage.com: Il palco del Teatro della Chiesa del Gesù Divino Maestro di Quarto (NA) ha ospitato la cerimonia di consegna della terza edizione del premio Nu Quart’e Luna, ...

