bagni nella morsa delle iene quei sogni a pagamento per diventare calciatori siamo persone non serie di più

Cesena, 15 maggio 2025 – Ha fatto scalpore l'inchiesta delle Iene, che hanno contattato l'ex campione di calcio Salvatore Bagni e, fingendosi un parente di un giovane calciatore, sostanzialmente si sono fatti raccontare come fare ad inserirlo in una squadra di serie C, nella fattispecie la Vis Pesaro. Apriti cielo, perché nell'immaginario collettivo i calciatori sono professionisti pagati profumatamente e anche in serie C vi sono casi di giocatori molto quotati che hanno un ingaggio di centinaia di migliaia di euro. Il coperchio alzato dalla trasmissione televisiva di Italia Uno " Le Iene " fa emergere un sottobosco di giocatori non proprio talentuosi che tuttavia riescono a guadagnarsi un posto in serie C, pagando 30 mila euro. Per i non addetti ai lavori è un colpo. Ma chi di calcio ne mastica, sa bene che di casi di questo tipo ce ne sono parecchi.

