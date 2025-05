Bagheria chiuso il sottopasso di viale Bagnera | divelto l' asfalto per il maltempo

A causa del maltempo, il Comune di Bagheria ha chiuso il sottopasso di viale Bagnera. Le intense precipitazioni hanno infatti divelto l'asfalto, rendendo pericoloso l’accesso sia per i veicoli che per i pedoni. La situazione è segnalata in una nota ufficiale diramata in serata dall'amministrazione comunale.

A causa delle intense precipitazioni che si sono verificate oggi il Comune di Bagheria - attraverso una nota diramata in serata - ha comunicato di aver chiuso al traffico veicolare e pedonale il sottopasso di viale Bagnera. "Le piogge hanno causato il sollevamento del manto stradale in alcuni. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Bagheria, chiuso il sottopasso di viale Bagnera: divelto l'asfalto per il maltempo

