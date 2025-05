Badia al Vento ancora un rinvio Sospesa la conferenza dei servizi

La conferenza dei servizi sul progetto eolico "Badia del Vento" è stata nuovamente sospesa dopo oltre sei ore di accesa discussione. Restano sconosciuti i destini dei sette aerogeneratori previsti, alti 180 metri, sul territorio, poiché non è emersa alcuna decisione definitiva né fumata bianca né nera. La tensione continua a crescere tra le parti coinvolte.

Oltre sei ore di accesa discussione per una conferenza dei servizi che alla fine è stata sospesa. Non c'è ancora, quindi, una "fumata" – bianca o nera che sia – sul progetto eolico "Badia del Vento", che prevede la collocazione di sette aerogeneratori alti 180 metri sul territorio comunale ma nella zona di confine appenninica con l'Emilia Romagna, sulla quale ricadrebbero gli impatti paesaggistici delle torri. Che cosa è dunque avvenuto? Perché ieri non vi è stato un pronunciamento definitivo sull'impianto, il primo della serie previsto nella zona dell'Alta Valmarecchia? La Regione Toscana, propensa per l'ok all'autorizzazione, sta tenendo (o terrà a breve) una riunione interna per ridefinire la propria posizione univoca, né è dato sapere – al momento - quanto tempo potrà impiegare per dire di nuovo la sua.

