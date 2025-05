Baby gang ladri e usurai | una tassa da 40 miliardi sul commercio

Le baby gang, i ladri e gli usurai gravano pesantemente sull'economia italiana, con un costo annuale di quasi 40 miliardi di euro. Confcommercio lancia un allarme su come l'illegalitĂ metta a rischio 267mila posti di lavoro, evidenziando l'impatto devastante di ladri, vandali e falsari sul commercio e sul settore terziario.

Ladri, vandali, usurai e falsari ci costano ogni anno qualcosa come (quasi) 40 miliardi di euro: Confcommercio lancia l’allarme, a rischio ci sono 267mila posti di lavoro. Il report dell’organizzazione parla fin troppo chiaro: l’illegalitĂ costa al sistema Paese, al commercio e al terziario in generale, 39,2 miliardi di euro. In particolare, secondo i dati . Baby gang, ladri e usurai: una “tassa” da 40 miliardi sul commercio L'IdentitĂ . 🔗Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Baby gang, ladri e usurai: una “tassa” da 40 miliardi sul commercio

Se ne parla anche su altri siti

Furti, baby gang scatenate: tabaccaio rincorre e blocca i ladri

Secondo msn.com: L’episodio in via Vittorio Veneto, un gruppo di minori ha sottratto due sigarette elettroniche. Il titolare dell’attività: “Quando li ho raggiunti ho spiegato che io lavoro, dovrebbero farlo anche lor ...

Baby Gang istiga i followers contro un giornalista, parte una campagna d’odio sui social: nuovo processo per il trapper

Lo riporta fanpage.it: Baby Gang non è nuovo a guai con la giustizia. Prima c'è stata la condannato a 2 anni 9 mesi e 10 giorni nel processo sulla sparatoria avvenuta tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville ...

Baby Gang in concerto videochiama il trapper Niko Pandetta, il nipote detenuto del boss mafioso. «Sequestrato un telefonino nella sua cella»

Secondo corriereadriatico.it: «È mio fratello, un ca**o di casino per Niko Pandetta», queste le parole di Baby Gang per incitare i presenti al concerto del 1 maggio. Il rapper 23enne ha videochiamato sul palco della Plaia di ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Napoli, rapinato travolge e uccide ladri : Morti Domenico Romano e Ciro Chirollo

I due uomini che ieri sera, a bordo di uno scooter T-Max, hanno rapinato il conducente di una Smart nel comune di Marano di Napoli erano entrambi prevenuti.