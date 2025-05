Baby Bump | Perché la Pancia in Gravidanza è Diventata un Trend da Celebrare!

Negli ultimi vent’anni, la percezione della gravidanza ha subito un'evoluzione significativa, trasformando il "baby bump" in un simbolo di celebrazione. Mentre i progressi medici hanno migliorato la cura materna, un cambiamento culturale ha fatto emergere la bellezza e la forza della maternità. Esploriamo come questo fenomeno si rifletta nelle tendenze contemporanee e nel modo in cui viviamo la gravidanza.

Nel corso degli ultimi vent’anni la gravidanza è cambiata. Lo è sia dal punto di vista medico (con maggiori conoscenze, controlli e attenzioni) che culturale. Ed è proprio da quest’ultimo punto di vista, riprendendo quanto riportato dallo studio pubblicato sulla rivista Archivio Antropologico Mediterraneo (AAM), che è interessante partire per analizzare il ribaltamento del significato della gestazione. Fino a non molti decenni fa, infatti, la gravidanza era un periodo quasi di nascondimento caratterizzato da tanti divieti e paure, mentre oggi è un fenomeno da mostrare e celebrare in diversi modi e occasioni. Il cosiddetto baby bump è uno di questi. Cos’è il “Baby Bump”? Il significato del termine. L’espressione baby bump indica propriamente la pancia della donna che con il passare delle settimane di gravidanza diventa sempre più visibile. 🔗Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Baby Bump: Perché la Pancia in Gravidanza è Diventata un Trend da Celebrare!

