azzurri brillano al biathle e triathle international meeting di madeira

Azzurri grandi protagonisti al Biathle e Triathle International Meeting che si √® svolto nel fine settimana a Madeira. La delegazione della Fipm, accompagnata dai tecnici Roberto Petroni e Giovanni Raffaele Secchi, e composta da pentatleti delle categorie U17, U19, Junior, Senior e Master, si √® messa in evidenza salendo sul podio sia nelle gare di biathle che in quelle di triathle. Nella prima giornata sono state ben sette le medaglie portate a casa dalla rappresentativa italiana. Tra le Under 19, oro per Vittoria Casciaro (P.M. Futura) che ha preceduto al traguardo le due atlete di casa Margarida G√≥is e Constan√ßa Moreira, mentre tra i senior Niccolo Sancisi (A.S.D. Dinamo Triathlon) ha trionfato precedendo il compagno di squadra Emanuele Tromboni (Fiamme Oro) e il portoghese Eduardo Oliveira. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

