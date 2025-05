Aziende sotto osservazione Nasce il Gruppo tecnico anticrisi | Prevenire prima di intervenire

Nasce il Gruppo Tecnico Anticrisi della provincia di Varese, concepito per prevenire le crisi aziendali prima che si manifestino. Questa iniziativa si propone di monitorare le dinamiche economiche locali e di offrire misure di sostegno specifiche per lavoratori e imprese, collaborando con il Coordinamento Politico Territoriale per una strategia efficace e tempestiva.

Al via il Gruppo tecnico per le crisi aziendali della provincia di Varese. L’iniziativa punta a monitorare le dinamiche economiche locali e a proporre misure di sostegno mirate a lavoratori e imprese. Il Gruppo tecnico opererà a supporto del Coordinamento politico territoriale, che è il tavolo di confronto interistituzionale promosso dalla Provincia di Varese, per affrontare le sfide future del tessuto produttivo locale, per promuovere azioni concrete e prevenire nuove emergenze. Ne fanno parte i rappresentanti di Regione Lombardia, Provincia Varese, Sviluppo Lavoro Italia, Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Varese, Comune di Biandronno, Comune di Saltrio, Italia Viva provincia di Varese, Confapi Varese, Cisl dei Laghi, Università degli studi dell’Insubria e Liuc - Università Cattaneo. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Aziende sotto osservazione. Nasce il Gruppo tecnico anticrisi: "Prevenire prima di intervenire"

