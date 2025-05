Awoniyi è finito in coma per colpa della regola del fuorigioco che non ferma l’azione Telegraph

Il dramma di Taiwo Awoniyi, finito in coma farmacologico dopo un incidente sul campo, solleva interrogativi sulla regola del fuorigioco che ha contribuito all'accaduto. Seppur fortunatamente svegliatosi, il suo caso è emblematico delle conseguenze imprevedibili di una normativa che, anziché fermare il gioco, può trasformarsi in una trappola letale per i calciatori.

Se Taiwo Awoniyi è finito in coma farmacologico (a proposito, si è fortunatamente svegliato) è sì perché è andato a schiantarsi su un palo, ma anche per colpa della regola un po’ infame del fuorigioco che non ferma l’azione quando dovrebbe. Insomma, quasi quasi, per il Telegraph andrebbe indagato il guardalinee. “La regola deve essere cambiata – scrive Jason Burt – se anche Awoniyi avesse segnato, il gol sarebbe stato annullato perché nella fase preparatoria c’era un chiaro fuorigioco. Quello che gli è successo avrebbe potuto essere la conseguenza di qualsiasi incidente in qualsiasi partita. È un promemoria di quanto lo sport possa essere pericoloso. Ma il problema, in questo caso, è che era così facilmente evitabile”. Il ragionamento dell’editorialista è semplice: “Il gioco non avrebbe mai dovuto spingersi fino a quel punto. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Awoniyi è finito in coma per colpa della regola del fuorigioco che non ferma l’azione (Telegraph)

