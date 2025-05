Avete distrutto il Milan E ora veniteci ancora a dire che è una buona stagione …

La stagione del Milan si colora di delusione, con la Coppa Italia ormai sfumata e un bilancio fallimentare su tutti i fronti. Nonostante le promesse di riscatto, gli errori si accumulano, lasciando i tifosi a domandarsi: come si può parlare di un buon anno? La frustrazione è palpabile e le aspettative infrante.

Milan, una stagione fallimentare su tutti i fronti. Sfuma anche la Coppa Italia e ora veniteci a dire che è stato un buon anno. Errori su errori

