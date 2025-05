Il Comune di Aversa si costituisce parte civile contro i cosiddetti furbetti del cartellino. Ieri al tribunale di Napoli Nord si è tenuta la prima udienza del processo in cui sono imputati alcuni dipendenti comunali accusati di aver falsificato le presenze. Aversa, al via il processo contro i furbetti del cartellino: il comune si costituisce . L'articolo Aversa, al via il processo contro i furbetti del cartellino: il comune si costituisce parte civile Teleclubitalia. 🔗Leggi su Teleclubitalia.it

