Avengers | Endgame Scarlett Johansson critica l' Oscar per la mancata nomination a miglior film | Impossibile

Scarlett Johansson ha espresso la sua delusione per la mancata nomination a miglior film per "Avengers: Endgame", definendolo un'opera "impossibile da realizzare". L'attrice, pur sentendo la mancanza dei suoi colleghi, ha chiarito di non avere intenzione di riprendere il ruolo di Vedova Nera, ormai archiviato. Il suo allerta all'Academy mette in luce le aspettative non soddisfatte.

L'attrice ha ammesso di sentire la mancanza dei colleghi, ma non ha intenzione di fare ritorno nei panni di Vedova Nera, ruolo archiviato da tempo. Per Scarlett Johansson, Avengers: Endgame è stato un film "impossibile da realizzare" e ancora non si capacità che l'Academy non l'abbia premiato con una candidatura all'Oscar. In un'intervista con Vanity in cui ha parlato del suo debutto alla regia con Eleanor the Great, che tra pochi giorni verrà presentatoa l festival di Cannes in prima mondiale, l'attrice si è detta scioccata dalla mancata nomination. A oggi Black Panther resta l'unico film Marvel candidato nella categoria principale, nonostante il lavoro immane fatto per realizzare Avemgers: Endgame. "Come ha fatto questo film a non essere candidato all'Oscar?", ha chiesto Johansson a proposito . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Avengers: Endgame, Scarlett Johansson critica l'Oscar per la mancata nomination a miglior film: "Impossibile"

Cosa riportano altre fonti

Avengers: Endgame, Scarlett Johansson critica l'Oscar per la mancata nomination a miglior film: "Impossibile"

Lo riporta msn.com: Per Scarlett Johansson, Avengers: Endgame è stato un film "impossibile da realizzare" e ancora non si capacità che l'Academy non l'abbia premiato con una candidatura all'Oscar. In un'intervista con Va ...

Scarlett Johansson parla di Avengers: Endgame e del suo ritorno al cinema

Da ecodelcinema.com: Scarlett Johansson, in un'intervista a Vanity Fair, esprime incredulità per l'assenza di nomination agli Oscar 2020 per Avengers: Endgame e annuncia il suo ritorno con Jurassic World - La Rinascita.

Avengers: Endgame? Meritava almeno la nomination agli Oscar, per Scarlett Johansson

Segnala cinema.everyeye.it: L'attrice, che tornerà sul grande schermo dal 2 luglio con Jurassic World - La Rinascita, ha ricordato il blockbuster del 2019.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Marvel?s Avengers espansione Kate Bishop - AIM allo scoperto - in arrivo

Nuovo eroe, storia, cattivo e altro in arrivo gratuitamente Oggi SQUARE ENIX ha annunciato che il primo nuovo supereroe giocabile per Marvel?s Avengers verr? pubblicato l?8 dicembre 2020 all?interno dell?operazione?Kate Bishop? AIM allo scoperto?.