Avengers: Doomsday, foto dal set sembrano rivelare una Sentinella abbattuta! Mentre continuano le riprese di Avengers: Doomsday, nuove foto e video provenienti da quello che si ritiene essere il set della X-Mansion rivelano ciò che assomiglia molto a una Sentinella abbattuta. Sebbene la testa non sia visibile, quella che sembra essere una grande piastra toracica color malva e un piede che spunta dal telo sembrano lasciare pochi dubbi sul fatto che si tratti effettivamente di uno dei robot giganti che sono stati un flagello per la razza mutante nei fumetti sin dalla loro introduzione a metà degli anni ’60. Le Sentinelle sono state una colonna portante della serie X-Mansion e sono state anche un punto fermo della serie animata originale degli X-Men, ottenendo anche un paio di apparizioni in live-action, anche se la versione di Giorni di un futuro passato ha lasciato molto a desiderare i fan che speravano di vedere il design classico. 🔗Leggi su Cinefilos.it