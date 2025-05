Avellino via libera al progetto per il Partenio | approvata la variazione di bilancio Nargi | Ripresa determinata nessuno stop alla città

Avellino dà il via libera a importanti progetti di sviluppo urbano. Durante l'ultima seduta del consiglio di giunta, sono stati approvati la variazione di bilancio e il progetto esecutivo definitivo per lo stadio Partenio. Il sindaco Nargi ha sottolineato l'impegno della città per una ripresa decisa e senza ostacoli.

Avellino — Si è conclusa oggi una seduta del consiglio di giunta del Comune di Avellino durante la quale sono stati approvati due provvedimenti centrali per la programmazione amministrativa: la variazione di bilancio relativa allo stadio Partenio e il progetto esecutivo definitivo per il suo.

Nuovi ambulatori. Via libera al progetto

Via libera della Giunta al progetto esecutivo, presentato da Area Blu, per i lavori di adeguamento normativo dell'immobile al civico 11 B/C in via Cardinala, struttura che completerà il futuro ...

Comune di Avellino, Nargi si salva: c'è il via libera al bilancio

La maggioranza approva con venti voti il bilancio di previsione 2025/27 e mette in vendita stadio e Conservatorio. Ritirati gli emendamenti dei festiani e Nargi evita di finire per la prima volta in..

Forum dei Giovani, via libera all’unanimità in Consiglio comunale

Il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità il nuovo regolamento del Forum dei Giovani della città di Avellino ... da Giovanna Vecchione. Il via libera dell'intera Assise, auspicato ...

Camorra : blitz clan Partenio, 14 arresti

14 provvedimenti coercitivi dei carabinieri dei commando provinciali dei carabinieri di Avellino e della GdF di Napoli, nell'ambito di un'operazione contro il clan Partenio.