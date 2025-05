Autostrada A1 | chiusure notturne delle stazioni Impruneta e Firenze nord

L'Autostrada A1 comunica chiusure notturne delle stazioni di Impruneta e Firenze Nord, generando possibili disagi per gli automobilisti. In questo articolo, presenteremo il programma completo delle chiusure e i percorsi alternativi consigliati per garantire un viaggio senza inconvenienti. Scopri come pianificare il tuo tragitto.

Il programma completo e i percorsi alternativi

Cosa riportano altre fonti

A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE AREA DI SERVIZIO BISENZIO OVEST, STAZIONE DI FIRENZE NORD E IMMISSIONE A11 FIRENZE-PISA NORD

Riporta msn.com: A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE AREA DI SERVIZIO BISENZIO OVEST, STAZIONE DI FIRENZE NORD E IMMISSIONE A11 FIRENZE-PISA NORDRoma, 15 maggio 2025 - ...

A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA COMPLANARE DI PIACENZA (R49)

Scrive msn.com: A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA COMPLANARE DI PIACENZA (R49) Roma, 14 maggio 2025 - Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività ...

Autostrada A1, chiusura notturna alternata del casello Modena Nord

lapressa.it scrive: Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, dalle 22 di lunedì 5 alle 6 di martedì 6 maggio, sarà chiusa la stazione di Modena nord, in entrata e in uscita, in modalità al ...

