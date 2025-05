Autodemolizione ambiente e regole Ue | a Napoli il summit sulla filiera

Il summit di Napoli sulla filiera dell'autodemolizione si concentrerà sull'evoluzione del regolamento UE sugli ELV (End of Life Vehicles). Verranno affrontate questioni cruciali come la radiazione dei veicoli con fermo amministrativo, l'esportazione delle parti di ricambio e la sorveglianza radiometrica negli impianti di autodemolizione, dando voce a temi vitali per l'ambiente e la normativa europea.

L’evoluzione del regolamento UE sugli ELV (End Life Vehicle) i veicoli da rottamazione; la radiazione dei veicoli con fermo amministrativo; l’esportazione delle parti di ricambio; la sorveglianza radiometrica negli impianti di autodemolizione. Saranno questi i temi, questioni aperte, del Convegno Nazionale dal tema “Il futuro della filiera ELV: l’evoluzione normativa e le nuove sfide del settore” che si terrà venerdì 16 maggio prossimo alle ore 17:00 presso l’Hotel Royal Continental di Napoli in via Partenope. L’evento,promosso dal CAR (Confederazione Autodemolitori Riuniti) in collaborazione con CNA, vedrà l’intervento di rappresentanti delle istituzioni, delle Forze dell’Ordine, dell’industria e del Parlamento europeo. Tra questi, il presidente del Car Alfonso Gifuni, il senatore Sergio Rastrelli, Segretario Commissione Giustizia, Vice Presidente della Commissione Ambiente del Parlamento Europeo Pietro Fiocchi, il direttore della Poer Antifrode e Controlli dell’Ufficio delle Dogane di Napoli 1 Rodolfo Scuotto e il vicedirettore generale dell’Unrae Antonio Cernichiaro. 🔗Leggi su Ildenaro.it

