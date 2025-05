Autocarro carico di legname si ribalta lungo la Strada Statale 76 intervengono i vigili del fuoco

Un autocarro carico di legname si è ribaltato lungo la Strada Statale 76 questa mattina, provocando l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco. La squadra di Jesi è giunta sul posto per prestare assistenza al conducente, che fortunatamente era riuscito a uscire dal mezzo senza gravi conseguenze.

SERRA SAN QUIRICO – Vigili del fuoco in azione questa mattina attorno alle 9.30 lungo la Strada Statale 76. La squadra di Jesi è intervenuta a seguito del ribaltamento di un autocarro carico di legname, prestando poi assistenza al conducente, che era riuscito a uscire autonomamente dal mezzo.

