Auto prende fuoco in salvo due donne e due bambini

A Caposele, in provincia di Avellino, si è verificato un drammatico incidente: un'auto ha preso fuoco, ma grazie alla prontezza di due donne e due bambini, tutti sono riusciti a mettersi in salvo. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco di Lioni e i carabinieri per gestire la situazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Quattro persone, due donne e due bambini, sono riuscite a mettersi in salvo mentre l’auto su cui viaggiavano ha preso fuoco. È accaduto a Caposele, in provincia di Avellino, in via Aldo Moro. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Lioni e i carabinieri, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Gli occupanti dell’auto, provenienti da Laviano (Potenza), non hanno subito conseguenze di sorta. L'articolo Auto prende fuoco, in salvo due donne e due bambini proviene da Anteprima24.it. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Auto prende fuoco, in salvo due donne e due bambini

Le notizie più recenti da fonti esterne

Caposele, auto con a bordo donne e due bambini prende fuoco: salvi

Lo riporta msn.com: Momenti di panico si sono vissuti in via Aldo Moro, a Caposele, dove un’auto ha improvvisamente preso fuoco mentre era in marcia. A bordo della vettura, alimentata a gasolio, si trovavano ...

Auto va a fuoco: salvo il conducente. Le fiamme arrivano alle sterpaglie

Da msn.com: E’ divampato un incendio, lungo via Loretana, nei pressi dell’incrocio con il distributore carburanti domenica sera. Le fiamme sono partite da un’auto in transito. Fortunatamente il conducente è riusc ...

Auto a gas prende fuoco in marcia, paura a Caposele: salvi donne e bambini

Come scrive msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

CHOC A LIVORNO, COSPARGE UN CANE DI BENZINA PER DARGLI FUOCO

Rolfo, è un cane di otto anni. Ha una mamma umana: Marzia Capitani, con cui vive a Livorno. Rolfo si trovava nel giardino di casa sua, senza dar fastidio a nessuno, quando un balordo, non ancora identificato, lo ha ricoperto di benzina e acquaragia, probabilmente per dargli fuoco.