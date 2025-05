Auto prende fuoco in marcia a Caposele | illesi i quattro occupanti

Nel pomeriggio del 15 maggio, un'autovettura alimentata a gasolio è andata in fiamme mentre era in marcia a Caposele, in via Aldo Moro. Fortunatamente, i quattro occupanti - due donne e due bambini - sono riusciti a mettersi in salvo, grazie all'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni.

Nel pomeriggio di oggi, 15 maggio, intorno alle ore 16:15, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni è intervenuta a Caposele, in via Aldo Moro, per l'incendio di un'autovettura alimentata a gasolio che ha preso fuoco durante la marcia. A bordo due donne e due bambini.

