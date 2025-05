Auto in fuga inseguimento da Rho ad Arese poi scontro con la Polizia locale | uomo fermato

Un'auto in fuga ha innescato un inseguimento mozzafiato da Rho ad Arese, culminato in uno scontro con la Polizia locale. L'uomo alla guida, dopo aver ignorato l'alt degli agenti, è stato infine bloccato dalle forze dell'ordine, ma non prima di dare vita a una pericolosa corsa sul territorio.

Fuga, inseguimento e scontro con l’auto della Polizia locale ad Arese: fermato un uomo. Un’auto non si è fermata all’alt della Polizia locale di Rho, è fuggita arrivando fino ad Arese dove è stata intercettata da un’altra pattuglia della Polizia locale di Rho. Inseguimento da Rho ad Arese, scontro con la Polizia locale L’inseguimento è . 🔗Leggi su Ilnotiziario.net

