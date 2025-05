E’ successo prima del calcio d’inizio della sfida di stasera: una vettura si è scagliata contro i tifosi Pre-gara davvero drammatico in Spagna, dove una macchina, con una signora alla guida, si è scagliata contro i tifosi prima del calcio d’inizio del match. Auto impazzita investe 50 tifosi: Barcellona sotto choc (LaPresse) – Calciomercato.it E’ successo a Barcellona, a pochi minuti dal derby contro l’Espanyol, nei pressi dello Stadio RCDE. Fortunatamente, come ha comunicato il club biancoblu, attraverso gli altoparlanti, la situazione è sotto controllo, tanto che la partita si sta regolarmente giocando. Al momento, dunque, non si registrano feriti gravi. Ci sono comunque sette ambulanze sul posto – si può leggere su Marca – per soccorrere i feriti, che sarebbero al momento una cinquantina. 🔗Leggi su Calciomercato.it

