Auto impanatata in via Imera intervengono i vigili del fuoco con un canotto

In una Palermo paralizzata dalla pioggia, i vigili del fuoco sono intervenuti nuovamente in via Imera per soccorrere un'auto impantanata. Questo scenario, purtroppo familiare, ha generato disagi significativi in città e nella provincia, sottolineando la vulnerabilità del capoluogo agli eventi climatici estremi. I soccorsi, tra cui l'uso di un canotto, sono stati numerosi.

Piove e Palermo va in tilt. Un copione visto e rivisto pi√Ļ volte.¬†Molti i disagi per il maltempo registrati in queste ore nel capoluogo e nella provincia. Numerosi anche gli interventi dei vigili del fuoco che oggi sono entrati in azione nella "solita" via Imera, allagata a causa del violento. 🔗Leggi su Palermotoday.it ¬© Palermotoday.it - Auto impanatata in via Imera, intervengono i vigili del fuoco con un canotto

Potrebbe interessarti su Zazoom

Due giovani travolti dalla corrente del fiume Brenta salvati dai Vigili del fuoco

  Sul posto anche i carabinieri Uno dei due è riuscito a guadagnare la riva a nuoto, mentre il secondo è riuscito ad attaccarsi ad un tronco.