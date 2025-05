Auto esce di strada nella notte a Castell' Aicardi | conducente grave al Maggiore

Nella notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 maggio, un grave incidente stradale si è verificato a Castell'Aicardi, nel comune di San Secondo Parmense. Un'auto è uscita di strada e il conducente è rimasto ferito in modo serio. L'episodio è avvenuto intorno alle 3.45, e le prime informazioni suggeriscono che.....

Un'auto è uscita di strada ed il conducente è rimasto ferito. L'incidente si è verificato alle ore 3.45 della nottata tra mercoledì 14 e giovedì 15 maggio in località Castell'Aircardi, nel comune di San Secondo Parmense. Secondo le prime informazioni la persona che era alla guida del veicolo ha.

