Auto completamente distrutta dalle fiamme in autostrada|VIDEO

Oggi, intorno alle 19.00, un'auto è stata completamente distrutta dalle fiamme sull'A1, poco dopo l'uscita di Casoria in direzione Caserta. Il caos ha contrassegnato la scena, con forze di polizia intervenute rapidamente. Fortunatamente, conducente e passeggeri sono stati tratti in salvo. Un video dell'incidente è stato realizzato da NapoliToday.

Caos In autostrada sull'A1 oggi intorno alle 19.00 poco dopo l'uscita di Casoria in direzione Caserta per un'auto completamente avvolta dalle fiamme. Sul posto sono accorse le forze di polizia. Conducente e passeggeri sono stati tratti in salvo. Nel video girato a NapoliToday dal press.

