Auto abbandonate rifiuti ed erba alta Giannini | Spettacolo indegno

L'area di largo Micara, nell'Aurelio, si presenta in condizioni deplorevoli, con auto abbandonate, rifiuti e erba alta. Daniele Giannini, dirigente regionale della Lega, esprime il suo disappunto: "Uno spettacolo indegno per chi arriva a Roma e una vergogna per chi ci vive". Una denuncia che mette in luce la necessità di interventi urgenti per la riqualificazione della zona.

“Uno spettacolo indegno per chi arriva a Roma e una vergogna per chi ci vive”. Così Daniele Giannini, dirigente regionale della Lega, denuncia le condizioni di largo Micara area dell’Aurelio che avrebbe potuto ospitare gli autobus turistici pieni di pellegrini giunti nella Capitale per l’Anno. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Auto abbandonate, rifiuti ed erba alta, Giannini: "Spettacolo indegno"

Su questo argomento da altre fonti

Scoperta autodemolizione abusiva: erano stoccati rifiuti e materiali pericolosi

Scrive msn.com: Un'area adibita ad autodemolizione abusiva in cui sono stati rinvenuti numerosi veicoli in stato di abbandono, parti di auto (ruote, paraurti, ...

Arezzo, discarica abusiva nel bosco: vari rifiuti e trenta auto abbandonate

Riporta www3.saturnonotizie.it: Una trentina di veicoli, oltre a pneumatici insieme ad altri rifiuti classificati come ‘pericolosi” e non che sono stati posti sotto sequestro tra cui plastica, ferro ed eternit. Al momento le ...

Al via la rimozione dei rifiuti dalle macchine abbandonate. Poi toccherà ad auto e roulotte

Riporta msn.com: GROSSETO – È partita questa mattina l’operazione di pulizia della zona di via Giordania dalle molte auto abbandonate e che, nel tempo, si sono letteralmente riempite di rifiuti, veri e propri ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Grande spettacolo degli alunni dei dai Fratelli delle scuole cristiane di Massa per gli auguri

Ancora una volta la scuola “San Filippo Neri” di Massa i meglio noti Fratelli Cristiani hanno trasformato il vasto cortile in un grande teatro all’aperto.