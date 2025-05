Austria | Schoenbrunn Zoo di Vienna accoglie coppia di panda cinesi

Questa foto, scattata ieri 14 maggio 2025, mostra il panda gigante Lan Yun allo Schoenbrunn Zoo di Vienna, in Austria. Ieri si e’ tenuta una cerimonia di benvenuto per l’arrivo di una nuova coppia di panda giganti dalla provincia sud-occidnetale cinese del Sichuan. I panda, il maschio He Feng e la femmina Lan Yun, sono nati entrambi nel 2020. Sono arrivati allo zoo il 23 aprile per una permanenza decennale come simbolo dell’amicizia tra Cina e Austria. Questa foto, scattata ieri 14 maggio 2025, mostra il panda gigante Lan Yun allo Schoenbrunn Zoo di Vienna, in Austria. Ieri si e’ tenuta una cerimonia di benvenuto per l’arrivo di una nuova coppia di panda giganti dalla provincia sud-occidnetale cinese del Sichuan. I panda, il maschio He Feng e la femmina Lan Yun, sono nati entrambi nel 2020. 🔗Leggi su Romadailynews.it

