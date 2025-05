Aurora Valzania brilla al Campionato italiano motocross junior a Ravenna

Aurora Valzania ha brillato al campionato italiano motocross junior di Ravenna, durante la seconda prova selettiva tenutasi al crossodromo Tre Ponti. Sotto l'egida della Federazione motociclistica italiana, la giovane centaura del Moto Club Ravenna ha dimostrato il suo talento, conquistando il pubblico e mostrando grinta e determinazione in pista.

La seconda prova selettiva del Campionato italiano motocross junior, disputata di recente al crossodromo Tre Ponti di Ravenna sotto l’egida della Federazione motociclistica italiana, ha messo in vetrina Aurora Valzania. Sulla pista di casa, la giovane centaura nata nel Moto Club Ravenna e poi approdata al Moto Club Crostolo – impegnata nella seconda prova del campionato italiano femminile U17 classe 85cc – ha conquistato il 3° posto assoluto nella graduatoria del campionato italiano. Partita in testa nella prima gara, Aurora Valzania ha concluso al 2° posto; nella seconda gara si è invece classificata al 3°. La somma delle due performance le ha permesso di salire sul podio della tappa ravennate. Nel complesso, la ‘due giorni’ ai Tre Ponti, ha portato a Ravenna 160 piloti di età compresa tra gli 8 e i 17 anni. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Aurora Valzania brilla al Campionato italiano motocross junior a Ravenna

