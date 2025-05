Aurelia la bretella di San Genisio | Le criticità devono essere risolte

Il progetto della bretella Aurelia di San Genisio suscita un acceso dibattito ad Arcola, dove le criticità da risolvere si pongono al centro dell’attenzione. Il consiglio comunale di domani sera sarà cruciale per il futuro del nuovo sottopasso e della rotatoria, con i consiglieri chiamati a esprimere il loro parere sulla proposta di Anas.

Arcola, 15 maggio 2025 – Progetto Anas o variante proposta dal Comune: il nuovo sottopasso e la rotatoria di S. Genisio sono da giorni al centro dei dibattiti e dei tavoli arcolani. Domani sera in consiglio comunale si saprà quale parere sarà espresso dai consiglieri sulla proposta di Anas che lei stessa finanzierebbe consei milioni di euro. Un progetto sicuramente strategico, “comprendiamo però le preoccupazioni riguardo alla localizzazione e all’impatto del progetto – spiega l’assessore ai lavori pubblici Massimiliano Nardi –, specialmente se possono esserci alternative che garantiscano gli stessi benefici con minori criticità valutabili con progetti esecutivi in conferenza di servizi”. L’assessore esprime il suo parere sulla bretella Anas ricordando la variante proposta dall’amministrazione. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aurelia, la bretella di San Genisio: “Le criticità devono essere risolte”

Aurelia, la bretella di San Genisio: "Le criticità devono essere risolte"

L'assessore Nardi elenca i dubbi sul progetto Anas e rilancia l'ipotesi elaborata due anni fa dagli enti locali.

Bretella San Genesio, Righi e Pavero attaccano Palazzo civico: "Mancata condivisione per anni ma ora ci tirano dentro per non assumersi responsabilità politiche"

Bretella di San Genesio e traffico pesante lungo l'Aurelia arcolana temi al centro del punto stampa, non scevro da affondi verso Palazzo civico, tenuto ieri sera all'oratorio della chiesa di San Rocco

Aurelia, 'variantina' Anas nel mirino: "Il Comune deve dare una risposta"

I consiglieri di opposizione polemizzano con la giunta per i ritardi nel decidere se aopprovare o no il progetto. E incontrano i cittadini di Ponte di Arcola e Ressora, favorevoli, e quelli di San Gen

