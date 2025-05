Attraversamento pedonale pericoloso perché con poca visibilità si intervenga

L'attraversamento pedonale di via Filippo Corridoni, all'altezza della rotonda della Rocca, rappresenta un serio rischio per la sicurezza dei pedoni, a causa della scarsa visibilità. Raffaele Acri, consigliere del Quartiere Resistenza, sottolinea che si sono già verificati diversi casi di pericolo, principalmente a causa delle auto parcheggiate nelle vicinanze. È fondamentale intervenire urgentemente.

Un attraversamento di via Filippo Corridoni all'altezza della rotonda della Rocca è pericoloso e si sarebbe già più volte sfiorato l'incidente: è la segnalazione che arriva da Raffaele Acri, consigliere Quartiere Resistenza. Il problema viene indicato nelle auto parcheggiate a ridosso delle. 🔗Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - "Attraversamento pedonale pericoloso perché con poca visibilità, si intervenga"

