Attraversa i binari e cade il macchinista riesce a fermare il treno | 37enne ferita

Vecchiano (Pisa), 15 maggio 2025 – Una tragedia evitata per una frazione di secondo e per la lucidità del macchinista. Solo per questi motivi una donna di 37 anni è rimasta incolume - ha riportato solo qualche ferita - dopo aver attraversato i binari ferroviari mentre arrivava il treno. Il macchinista è riuscito a bloccare il convoglio evitando di investirla. La donna era in compagnia del fidanzato e non è chiaro perché abbia deciso di attraversare la linea ferroviaria. Durante il passaggio, però, la trentasettenne è inciampata ferendosi in modo non grave proprio mentre il treno si stava avvicinando. Il convoglio è stato fermo alcuni minuti prima di riprendere la marcia. Il fatto è accaduto nella mattinata di oggi, 15 maggio, in località La Bufalina, a Vecchiano. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer e i soccorritori del 118: la circolazione dei treni è rimasta rallentata per circa un’ora. 🔗Leggi su Lanazione.it

