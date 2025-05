Attività fisica adattata e gruppi di cammino | protocollo fra Atno e Aoup per la ' Rete aziendale del movimento'

Sono stati avviati progetti congiunti tra l'Azienda USL Toscana Nord Ovest e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana per promuovere l'attività fisica tra i pazienti. Attraverso l'Attività Fisica Adattata (Afa) e i gruppi di cammino, si crea una rete aziendale del movimento, offrendo supporto e orientamento a chi desidera migliorare il proprio benessere fisico.

Azienda USL Toscana nord ovest e Azienda ospedaliero-universitaria pisana insieme, per favorire l'esercizio fisico dei propri pazienti tramite l'Attività fisica adattata (Afa) e i gruppi di cammino, attraverso la creazione di una 'rete aziendale del movimento' a cui indirizzare le persone che.

