Attivisti pro Pal cercano di entrare al Salone del libro di Torino Salta il dibattito con il presidente della comunità ebraica

Tensione a Torino durante l'inaugurazione del Salone del Libro, dove attivisti pro-Palestina hanno tentato di entrare per interrompere un dibattito con il presidente della comunità ebraica. Il comitato "Torino per Gaza" ha organizzato un sit-in in segno di protesta in occasione della presentazione del libro di Nathan Greppi, "La cultura dell’odio".

Tensione a Torino per la giornata inaugurale del Salone del libro. Il comitato locale "Torino per Gaza " ha organizzato nel pomeriggio di oggi 15 maggio un sit in davanti alla sede della manifestazione dell'editoria in occasione della presentazione del libro di Nathan Greppi "La cultura dell’odio". Nel corso era in programma anche il dibattito con il presidente della Comunità ebraica di Torino, Dario Disegni, che è saltato a causa delle tensioni. Una manciata di attivisti hanno prima steso una bandiera palestinese, si sono seduti per terra in semicerchio e hanno gridato "in silenzio per Gaza". Poi, dopo qualche minuti, alcuni di loro hanno preso a calci il cancello, cercando di entrare dentro al Salone. Gli attivisti sono stati respinti dalle forze dell'ordine, che li hanno fatti indietreggiare. 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Attivisti pro Pal cercano di entrare al Salone del libro di Torino. Salta il dibattito con il presidente della comunità ebraica

