Atti vandalici e furti al cimitero di Sant' Orsola | Offeso il rispetto dei defunti via a misure straordinarie di sicurezza

Recenti atti vandalici e furti al cimitero di Sant'Orsola hanno profondamente offeso il rispetto dovuto ai defunti. La fondazione Camposanto di Santo Spirito, responsabile della gestione dell'area, ha denunciato il fenomeno e avviato misure straordinarie di sicurezza per proteggere il luogo di riposo eterno e preservare la dignità delle tombe.

Atti vandalici e furti al cimitero di Sant'Orsola. A denunciarlo è la fondazione Camposanto di Santo Spirito che gestisce il cimitero e che, per cercare di "contrastare il preoccupante fenomeno di furti e trafugamenti che ormai da tempo affligge l'area cimiteriale", ha deciso di adottare alcune.

Atti vandalici e furti al cimitero di Sant'Orsola: "Offeso il rispetto dei defunti, via a misure straordinarie di sicurezza"

