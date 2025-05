Tempo di lettura: < 1 minuto Arresti domiciliari con obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Questa la misura restrittiva decisa dal Giudice per il 47enne, difeso dall’ avvocato Gerardo Giorgione, che nei giorni scorsi era stato arrestato a seguito di un atto di intimidazione che lo stesso avrebbe commesso nei confronti di una vicina di casa. Come si ricorderà, il 12 maggio scorso la normalità della vita quotidiana in via Galanti era stata scossa d’improvviso allorché fu avvertita netta una deflagrazione. Come i Vigili del fuoco intervenuti sul posto accertarono che qualcuno aveva preso di mira di un portone d’ ingresso in una abitazione facendo scorrere del liquido infiammabile per strada cui poi aveva dato fuoco. Il liquido defluito in un tombino aveva procurato una esplosione. Il botto aveva causato ferite ad una 87enne probabile obiettivo del gesto intimidatorio. 🔗Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Attentato nei confronti della vicina di casa: 47enne ai domiciliari con braccialetto elettronico