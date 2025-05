Atp Roma Sinner sfida Paul per la finale | orario e dove vederla in tv

Roma, 15 maggio 2025 – Grande attesa per la semifinale degli Internazionali d'Italia, dove Jannik Sinner sfiderà Tommy Paul. I due tennisti sono a un passo dalla finale al Foro Italico e daranno il massimo per conquistare un posto nel match decisivo. Scopri dove seguire l’incontro in tv e a che ora si giocherà.

Roma, 15 maggio 2025 – Da una parte Lorenzo Musetti, dall’altra Jannik Sinner. I due tennisti azzurri sono ad un solo passo dalla sfida che varrebbe il titolo degli Internazionali d’Italia al Foro Italico. Entrambi sono in semifinale ed entrambi giocheranno nella giornata di venerdì per ridare all’Italia, 47 anni dopo Panatta, un azzurro in finale. O forse due. Lorenzo sfiderà Carlos Alcaraz, un Everest, ma in passato l’azzurro ha dimostrato di poter valere quel livello, mentre Jannik avrà la sfida alla sorpresa Tommy Paul, arrivato fino a lì dopo aver sconfitto Bautista Agut, Machac, De Minaur e Hurkacz da testa di serie numero 11 del torneo. Non uno sprovveduto, certo, ma non uno dei più attesi per un posto in finale. Jannik Sinner, che è stato l’ultimo a giocare in quarti di finale contro Casper Ruud, chiuderà il programma del Centrale. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atp Roma, Sinner sfida Paul per la finale: orario e dove vederla in tv

