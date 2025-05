Atp Roma Musetti sfida Alcaraz per un posto in finale | orario e dove vederla in tv

Lorenzo Musetti è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera affrontando Carlos Alcaraz nella semifinale dell'ATP di Roma. L'incontro è in programma venerdì 16 maggio alle ore 15.30 al Foro Italico. Scopri dove seguire questa emozionante sfida in diretta in TV, mentre Musetti cerca la sua prima finale nel prestigioso torneo.

Roma, 15 maggio 2025 – L’appuntamento con la storia è fissato per venerdì 16 maggio alle ore 15.30 al Foro Italico di Roma. Lorenzo Musetti cerca la sua prima finale a Roma e cerca di portare avanti la sua sontuosa campagna sulla terra rossa dopo la finale di Montecarlo e la semifinale di Madrid, con alle viste, ovviamente, il Roland Garros. Di fronte, lo scoglio più duro: Carlos Alcaraz. Sei i precedenti tra i due ma una sola vittoria di Musetti nel lontano 2022. Ora, però, il tennista azzurro ha alzato ulteriormente il suo livello e sembra aver completato il suo processo di maturazione per poter stare a lungo termine su questi parametri da top ten e top five. Sarà battaglia. L’Italia culla di avere di nuovo un giocatore azzurro in finale e spezzare una maledizione che dura dal 1978 quando Adriano Panatta venne sconfitto da Bjorn Borg in cinque set (1-6, 6-3, 6-1, 4-6, 6-3). 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atp Roma, Musetti sfida Alcaraz per un posto in finale: orario e dove vederla in tv

Se ne parla anche su altri siti

Atp Roma, Musetti sfida Alcaraz per un posto in finale: orario e dove vederla in tv

Da sport.quotidiano.net: Sfida stellare per Lorenzo sul centrale del Foro Italico: assalto alla finale contro Carlos Alcaraz: nei precedenti una sola vittoria di Musetti nel 2022. Serve l’impresa. L'azzurro è reduce dalla sco ...

Musetti-Alcaraz all'Atp Roma, dove vedere in tv e streaming

sport.sky.it scrive: Musetti ritrova Alcaraz un mese dopo la sfida di Monte-Carlo: stavolta c'è in palio un posto in finale a Roma. Il match, in programma venerdì non prima delle 15.30, sarà in diretta su Sky Sport e in ...

ATP Roma LIVE: Musetti sfida Zverev per un posto in semifinale

Si legge su ubitennis.com: Tennis - ATP | La diretta scritta del quarto di finale che vede Lorenzo Musetti affrontare il numero 2 del mondo Alexander Zverev ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Musetti punta al trionfo agli Internazionali di Roma: Ora voglio vincere su ogni superficie

Lorenzo Musetti, attualmente numero 9 della classifica ATP, ha dichiarato apertamente il suo obiettivo: vincere gli Internazionali d’Italia.