Si sono completati gli ottavi di finale e sono andati in scena i quarti della parte bassa del tabellone di singolare maschile agli Internazionali d’Italia 2025 di tennis: nel torneo di categoria ATP Masters 1000 in corso sulla terra battuta outdoor di Roma, il norvegese Casper Ruud sfiderĂ Jannik Sinner, mentre nel penultimo atto Lorenzo Musetti affronterĂ lo spagnolo Carlos Alcaraz. Nell’ultimo match degli ottavi di finale, non disputato ieri per motivi di orario, il numero 6 del seeding, il norvegese Casper Ruud, supera l’iberico Jaume Munar con lo score di 6-3 6-4 in un’ora e 39 minuti di gioco e nei quarti sfiderĂ Jannik Sinner. Canovaccio identico in entrambi i set, con Ruud che conquista il break in avvio (nel secondo game del primo set e nel terzo gioco della seconda partita) e poi difende il margine acquisito. 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Roma 2025, risultati 14 maggio: Ruud ai quarti contro Sinner, Musetti-Alcaraz la prima semifinale