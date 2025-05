Aton lancia One Retail l’Ai che taglia i costi nei supermercati

Aton lancia One Retail, un'innovativa intelligenza artificiale progettata per ottimizzare i processi nel settore supermercati. Attraverso il metodo del “three-way match”, che gestisce ordine, merce consegnata e fatturazione, elimina inefficienze costose. Questo sistema semplifica operazioni complesse, permettendo alle aziende della grande distribuzione di ridurre i costi e migliorare l'efficienza complessiva.

In gergo si chiama "three-way match": è il processo ordine, bolla, verifica merce consegnata, controllo fattura, pagamento. Sono passaggi che i consumatori ignorano completamente, che avvengono nei magazzini e negli uffici amministrativi e che per le aziende della gdo hanno costi enormi.

Come scrive newsfood.com: Oggi un documento su cinque è ancora cartaceo, ma la grande distribuzione organizzata è pronta per una rivoluzione: l’AI digitalizza e carica a sistema il contenuto delle bolle che oggi viene inserito ...

