Atmosphere | scelti i registi di Captain Marvel per il nuovo film di Laika

Anna Boden e Ryan Fleck, al timone del film Marvel, scelti per dirigere l'adattamento live action del libro di Taylor Jenkins Reid. Anna Boden e Ryan Fleck sono stati scelti per scrivere e dirigere l'adattamento live action di Atmosphere, romanzo di Taylor Jenkins Reid per la casa di produzione Laika. Il libro non è stato ancora pubblicato e sarà in uscita a giugno per Ballantine Books, ed è l'ultima opera letteraria dell'autrice di Daisy Jones and the Six. La storia del nuovo film tratto da Taylor Jenkins Reid Atmosphere racconta una romantica e avvincente storia tra due pioniere dell'astronautica femminile, impegnate a farsi strada nella NASA alla fine degli anni '70 e inizio anni '80, durante i primi anni del programma Space .

