Atletico Ascoli | Futuro in Serie D con il capitano D’Alessandro

Si comincia a parlare di futuro in casa Atletico Ascoli e, come anticipato dal Direttore Sportivo Mario Marzetti, la società già da qualche settimana è al lavoro per iniziare a programmare la prossima stagione sportiva, la terza consecutiva in Serie D. "Con la società ci sediamo costantemente attorno ad un tavolo – ha ammesso Marzetti – e negli ultimi mesi ci siamo già riuniti molte volte per ragionare ed analizzare ogni particolare e capire dove intervenire per migliorarci". Data per scontata la conferma di Mister Seccardini, legato alla compagine del Patron Graziano Giordani fino al 2027, c’è da ragionare sulle prime conferme. Ed il primo della lista è sicuramente il capitano Matteo D’Alessandro che domenica 18 maggio compirà 36 anni. Centrocampista classe 1989 Matteo D’Alessandro, cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, da qualche stagione gioca stabilmente come centrale difensivo di grande qualità e affidabilità. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

