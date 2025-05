atleti e cuore mai ignorare quando è ora di dire stop

Firenze, 15 maggio 2025 – All’improvviso il buio. Tutto finisce. Nella tragedia, un paradosso: cresce la lista delle morti cardiache improvvise tra gli atleti. Ragazzi supercontrollati, sottoposti a test per ottenere l’idoneità agonistica. Uno studio del 2023 dell’ Università di Padova, in collaborazione con l’Aulss2, evidenzia che grazie agli screening medico-sportivi sui ragazzi sotto i 16 anni, sono state potenzialmente salvate 69 vite. A fare la differenza, in Italia, è la prova da sforzo, obbligatoria in ogni visita medico-sportiva. Non è un dettaglio. È la chiave. Perché molte aritmie pericolose emergono solo sotto sforzo. Un elettrocardiogramma a riposo può non dire tutto. Nel 2024, un altro studio – condotto con la medicina dello sport dell’Aulss6 e pubblicato sul «British Journal of Sports Medicine» – ha confermato che lo screening è decisivo nei ragazzi sopra i 12 anni. 🔗Leggi su Lanazione.it

