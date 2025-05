In prima linea nel contrasto agli ecoreati. L’ università di Bergamo ha sottoscritto un protocollo d’intesa con la Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, l’organo che svolge indagini sui cosiddetti ecoreati in sinergia con le direzioni distrettuali antimafia. L’Università orobica è il primo ateneo con cui la Commissione – creata nel 2023 e composta da 18 senatori e 18 deputati – ha stipulato un accordo. Svolgerà studi, ricerche e monitoraggio di tali fenomeni, anche mediante la raccolta di dati e informazioni, nonchè di analisi delle relative implicazioni per la tutela dell’ ambiente. Sarà inoltre attiva in campagne di divulgazione sul tema, attraverso eventi o pubblicazioni di studi e rapporti rivolti anche al pubblico, così da agire in chiave di sensibilizzazione. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ateneo contro gli ecoreati. Monitoraggio e studi a sostegno dell’Antimafia