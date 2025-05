Aston Villa-Tottenham il pronostico | si alla combo occhio a Watkins

La 37° giornata di Premier League si avvicina, con un match avvincente tra Aston Villa e Tottenham. Le due squadre, in situazione di forma opposta, promettono spettacolo. Il pronostico si concentra sulla combo da non perdere e l'attenzione è rivolta a Watkins, pronto a lasciare il segno. Prepariamoci per un incontro che potrebbe rivelarsi decisivo!

La 37° giornata di Premier League sta per cominciare, grazie a due anticipi da seguire tutti d’un fiato. Uno di questi metterà contrapposte due squadre che stanno vivendo momenti di forma diametralmente opposti. Stiamo parlando del match tra Aston Villa e Tottenham, che scenderanno in campo domani venerdì 16 maggio alle 20:30 al Villa Park. L’incontro d’andata si è concluso con il risultato di 4-1 in favore dei Villans, desiderosi di ripetersi per dare la caccia a quel 5° posto che vorrebbe dire qualificazione in Champions League. Gli Spurs, invece, dovranno risparmiare le forze in vista della finale di Europa League con il Manchester United. L’andamento di Aston Villa e Tottenham. La vittoria per 1-0 con il Bournemouth ha dato ulteriore fiducia all’Aston Villa, pronto a confermarsi anche nell’anticipo del campionato inglese per salire momentaneamente in top 5. 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Aston Villa-Tottenham, il pronostico: si alla combo, occhio a Watkins

Ne parlano su altre fonti

Pronostico, Schedina Venerdì 16 Maggio: tris di gare in salsa britannica tra Premier League e Premiership

Come scrive assopoker.com: La Schedina Venerdì 16 Maggio si accende nel fine settimana, con tre gare che arrivano dalla Gran Bretagna: pronostici e quote.

Bournemouth-Aston Villa, migliori quote e pronostico: che sfida tra Kluivert e Asensio

Si legge su tuttosport.com: In Premier League uno dei match più avvincenti della 36ª giornata è Bournemouth-Aston Villa. Anche in Inghilterra, come in Italia, ci sono 9 punti ancora da conquistare e con questo bottino l’Aston ...

Aston Villa-PSG pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Da calciomercato.com: I bookmaker sembrano avere una visione leggermente diversa dal nostro pronostico per Aston Villa–PSG, ipotizzando una gara con diverse reti. Le quote per l’Over 2.5, infatti, risultano più ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Scommesse online : Sandro Tonali e Niccolò Zaniolo attesi da Newcastle e Aston Villa

L'implicazione di Sandro Tonali e Niccolò Zaniolo nel controverso caso delle scommesse illegali, già coinvolgente il giocatore della Juventus Nicolò Fagioli, ha scosso il panorama calcistico italiano e potrebbe ora estendere le sue onde d'urto fino alla Premier League, dato che entrambi i calciatori militano ora rispettivamente nel Newcastle e nell'Aston Villa.