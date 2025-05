Aston Martin è la prima al mondo con CarPlay Ultra al debutto sulla nuova DBX

Aston Martin fa storia con il debutto del CarPlay Ultra sulla sua nuova DBX, segnando il primo utilizzo al mondo di questa innovativa tecnologia. Con questa mossa, il marchio britannico punta a integrare perfettamente l'avanzamento tecnologico con le sue rinomate prestazioni, offrendo un'esperienza di guida senza precedenti.

Aston Martin porta per prima la nuova versione di CarPlay sulle sue vetture, alla ricerca della fusione tra tecnologia e performance. 🔗Leggi su Dday.it © Dday.it - Aston Martin è la prima al mondo con CarPlay Ultra, al debutto sulla nuova DBX

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Aston Martin è la prima al mondo con CarPlay Ultra, al debutto sulla nuova DBX

Da dmove.it: Aston Martin porta per prima la nuova versione di CarPlay sulle sue vetture, alla ricerca della fusione tra tecnologia e performance ...

Ecco quando Adrian Newey ritornerà nel paddock di F1, con il suo ‘amico’ fedele

Scrive f1ingenerale.com: Adrian Newey debutta in pista con Aston Martin F1, portando con sé il leggendario notebook pieno di schizzi e idee per rivoluzionare il team ...

Newey sulla cruciale 'mentalità' che Aston Martin deve cambiare nella corsa al successo in F1

Si legge su msn.com: For Aston Martin's Managing Technical Partner, Adrian Newey, the British team must work on several factors to achieve its lofty goals. Yet becoming unaccustomed to 'not winning', is a crucial one. Spe ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

F1 22: Gameplay di Lance Stroll su Aston Martin

Codemasters ed Electronic Arts hanno rilasciato il primo sguardo al gameplay di EA SPORTS F1 22 catturato in VR in vista del FORMULA 1 AWS GRAND PRIX DU CANADA 2022 di questo fine settimana.